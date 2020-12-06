Поп-король Филипп Киркоров и рэпер DAVA стали лучшим дуэтом года музпремии “Виктория”

06.12.2020, 13:56, Разное

5 декабря в РФ подвели итоги национальной музыкальной премии «Виктория». Поп-король Филипп Киркоров и рэпер DAVA признаны лучшим дуэтом 2020 года.

Награду звезда отечественной эстрады Филипп Киркоров и поющий видеоблогер Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава, получили за совместный трек «Ролекс». Несмотря на то, что клип появился летом текущего года, его уже успели посмотреть 17 миллионов YouTube-зрителей. Поп-король предстал в ролике в новом образе – блестящей одежде, с дредами и в грилзах. Музыканты исполнили песню со сцены Кремлёвского дворца, а престижную статуэтку им вручил народный артист РФ Лев Лещенко.

53-летний певец эстрады Филипп Киркоров призвал коллег по цеху поддерживать эту премию, так как считает её первым шагом на пути к новому уровню – Грэмми. В то же время 27-летний Давид Манукян, бой-френд поющей телеведущей Ольги Бузовой, пообещал фанатам, что порадует их новыми победами.