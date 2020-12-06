Минобрнауки не стало отменять зимнюю сессию в российский вузах

06.12.2020, 13:54, Новости дня

Отменять зимнюю сессию в вузах РФ из-за пандемии COVID-19 не планируется, ее рекомендовано провести дистанционно, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Многие, наверное, хотели бы студенты, но не отменим. Другой вопрос то, как она пройдет», – сообщил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Он также напомнил, что, согласно приказу Минобрнауки, зимнюю сессию рекомендовано провести дистанционно.

Кроме того, Фальков сообщил, что около 2,5 тыс. иностранных студентов отчислились из российских вузов с начала учебного года, передает РИА «Новости».

В ноябре Министерство образования и науки РФ распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения до февраля, вузам в других регионах также рекомендовано переходить на дистанционное обучение.