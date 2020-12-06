 

На Сахалин прибыла вакцина «Спутник V» от COVID-19

06.12.2020, 13:02, Разное

По информации SAKHALIN.INFO, утром 6 декабря на Сахалин доставили первую партию вакцины «Спутник V» от COVID-19. Она прибыла в аэропорт Южно-Сахалинска московским рейсом.
На остров привезли 300 доз вакцины «Спутник V». Первыми новый препарат получат те, кто наиболее подвержен риску заражения коронавирусной инфекцией. Это представители здравоохранения, образования и социальных служб. Так как процесс вакцинации пройдёт в несколько этапов, то следующая партия ожидается через две недели.

Красный контейнер вручили сахалинским медикам. Сегодня первые 20 добровольцев, работающих в «красных» зонах с заболевшими коронавирусом, уже будут вакцинированы.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Актриса Александра Ребенок уже в августе станет мамой ещё одного ребёнка

30.09 / Английский футболист убежал в туалет во время матча

27.09 / Мнение: Геноцид как жертва геополитики

06.08 / Ученые рассказали, почему у детей развивается любовь к просмотру телевизора

11.07 / Нефтяные богатства Венесуэлы тихо, спокойно, без лишнего шума переходят под контроль России

04.09 / Александра Ревенко, Александр Кузнецов и другие на премьере фильма “Побочный эффект” на “Стрелке”

29.07 / Ксению Бородину раскритиковали за яркий макияж дочерей

07.07 / «Если ты правильно лечишь пациента, это убеждает Всевышнего не торопиться»

08.11 / Мнение: Охота на Праксителя: Аполлон, убивающий ящерицу

26.07 / Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска