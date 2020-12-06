На Сахалин прибыла вакцина «Спутник V» от COVID-19

06.12.2020, 13:02, Разное

По информации SAKHALIN.INFO, утром 6 декабря на Сахалин доставили первую партию вакцины «Спутник V» от COVID-19. Она прибыла в аэропорт Южно-Сахалинска московским рейсом.

На остров привезли 300 доз вакцины «Спутник V». Первыми новый препарат получат те, кто наиболее подвержен риску заражения коронавирусной инфекцией. Это представители здравоохранения, образования и социальных служб. Так как процесс вакцинации пройдёт в несколько этапов, то следующая партия ожидается через две недели.

Красный контейнер вручили сахалинским медикам. Сегодня первые 20 добровольцев, работающих в «красных» зонах с заболевшими коронавирусом, уже будут вакцинированы.