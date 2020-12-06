 

Жительнице США найти у себя COVID-19 в прямом эфире в TikTok помог кофе

06.12.2020, 13:02, Разное

Жительница США обнаружила у себя COVID-19 во время прямого эфира в соцсети TikTok. В этом девушке помогла чашка кофе из Starbucks, причем запись она вела прямо из кофейни.
О случае выявления коронавируса во время трансляции в Сети сообщило американское издание New York Post. 19-летняя блогер Мэрин Шорт, как обычно, вела видеостримминг в своем профиле на TikTok. Одновременно с записью ролика девушка пила кофе, приобретенный в Starbucks. Он то и помог заметить симптомы опасного заболевания.

Оказалось, что, наслаждаясь крепким напитком, блогер не смогла ощутить его аромат. Кроме того, Шорт не почувствовала и вкус кофе, даже после добавления в чашку нескольких различных топпингов и сиропов. Однако это не усилило запаха, а сам напиток остался для нее безвкусным. Как известно, одним из признаков COVID-19 является отсутствие обоняния.

Выявив у себя нечувствительность к восприятию аромата и вкуса любимого напитка, Мэрин Шорт запаниковала. Ее испуг могли наблюдать все подписчики присутствовавшие в Сети. До этого весь день у блогера был заложен нос, однако она считала данный признак всего лишь проявлением аллергии. Ролик быстро набрал популярность у пользователей TikTok, собрав множество лайков и перепостов. После эфира девушка сделала тест на наличие коронавируса. По информации «Народных новостей России», анализы показали положительный результат, она действительно заболела COVID-19.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Договор авторского отъема

16.08 / Доктор Мясников назвал продукты питания, о вреде которых многие не знали

06.10 / Участник Little Big Антон Лиссов впервые стал отцом

04.09 / 10 главных премьер нового театрального сезона: где смотреть новую “Чайку” с Дарьей Мороз и Паулиной Андреевой, играть в “Шахматы” и не только

10.07 / В Москве вор обокрал офис, прикрывая лицо картонкой

29.08 / Ученые заявили, что не выспавшиеся люди чаще гневаются

11.08 / Ученые: Штаммы ВПЧ могут повлиять на прогноз рака шейки матки

20.07 / Навальный и ФБК проиграли в борьбе против Пригожина

29.11 / Таролог Марианна Абравитова рассказала, что ждет Павла Прилучного в 2021 году

23.11 / Мнение: Справки Павла Фитина на предателей Родины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска