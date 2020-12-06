Жительнице США найти у себя COVID-19 в прямом эфире в TikTok помог кофе

06.12.2020, 13:02, Разное

Жительница США обнаружила у себя COVID-19 во время прямого эфира в соцсети TikTok. В этом девушке помогла чашка кофе из Starbucks, причем запись она вела прямо из кофейни.

О случае выявления коронавируса во время трансляции в Сети сообщило американское издание New York Post. 19-летняя блогер Мэрин Шорт, как обычно, вела видеостримминг в своем профиле на TikTok. Одновременно с записью ролика девушка пила кофе, приобретенный в Starbucks. Он то и помог заметить симптомы опасного заболевания.

Оказалось, что, наслаждаясь крепким напитком, блогер не смогла ощутить его аромат. Кроме того, Шорт не почувствовала и вкус кофе, даже после добавления в чашку нескольких различных топпингов и сиропов. Однако это не усилило запаха, а сам напиток остался для нее безвкусным. Как известно, одним из признаков COVID-19 является отсутствие обоняния.

Выявив у себя нечувствительность к восприятию аромата и вкуса любимого напитка, Мэрин Шорт запаниковала. Ее испуг могли наблюдать все подписчики присутствовавшие в Сети. До этого весь день у блогера был заложен нос, однако она считала данный признак всего лишь проявлением аллергии. Ролик быстро набрал популярность у пользователей TikTok, собрав множество лайков и перепостов. После эфира девушка сделала тест на наличие коронавируса. По информации «Народных новостей России», анализы показали положительный результат, она действительно заболела COVID-19.