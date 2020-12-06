Главврач Филатовской больницы спрогнозировал окончание эпидемии в России

06.12.2020, 13:00, Новости дня

Эпидемия коронавируса в РФ отступит к концу следующего года, сообщил главврач больницы имени Филатова Валерий Вечорко в интервью программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1».

«Ближе к лету 21-го года какое-то ослабление [коронавируса], я так думаю. Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть [россиян] уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить», – передает его слова ТАСС.

За минувшие сутки в РФ выявили 29039 случаев коронавируса, общее число выявленных случаев в стране достигло 2 млн 460 тыс. 770.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что осенний период пандемии коронавируса выдался более сложным, чем весенний.