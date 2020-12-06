 

Главврач Филатовской больницы спрогнозировал окончание эпидемии в России

06.12.2020, 13:00, Новости дня

Эпидемия коронавируса в РФ отступит к концу следующего года, сообщил главврач больницы имени Филатова Валерий Вечорко в интервью программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1».

«Ближе к лету 21-го года какое-то ослабление [коронавируса], я так думаю. Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть [россиян] уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить», – передает его слова ТАСС.

За минувшие сутки в РФ выявили 29039 случаев коронавируса, общее число выявленных случаев в стране достигло 2 млн 460 тыс. 770.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что осенний период пандемии коронавируса выдался более сложным, чем весенний.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Во втором квартале 2020 года торговля в мире испытала историческое падение – ВТО

24.07 / Полиция увеличила территорию поиска полтавского угонщика. Обыскивают Миргородский район

02.08 / Космический корабль Crew Dragon начал вход в атмосферу Земли

09.07 / На ядерном объекте КНДР зафиксировали активность. Исследовали считают, что там создают ядерные боеголовки

30.06 / Эстония продлила запрет на авиасообщение с Россией

24.07 / Муфтий Татарстана возмутился запрету на ношение хиджаба в колледже

29.08 / В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам

06.10 / Продажи кроссоверов Hyundai Creta в РФ в сентябре увеличились на 15%

21.10 / Совместный проект «самолёта будущего» скрывает зарождающееся соперничество между Германией и Францией

22.10 / Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска