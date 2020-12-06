 

Силовики начали стягиваться в центр Минска перед акцией оппозиции

06.12.2020, 13:00, Новости дня

Центр Минска взят под контроль сотрудников силовых органов в связи с объявленной акцией оппозиции, правоохранители стянулись и в другие районы белорусской столицы.

Колонна силовиков выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД, и движется по проспекту Независимости и Партизанскому проспекту. Оцепление выставлено на главных площадях Минска, передает ТАСС.

Автобусы с сотрудниками ОМОН, а также автозаки и другая спецтехника стоят в различных районах города. Как отмечается в сообщении, сторонники оппозиции собрались в полдень в своих дворах, а затем двинулись к районным точкам сбора, где собрались в совместный марш.

Между тем на фоне акций протеста в Белоруссии начались проблемы с доступом к Telegram, причем это отмечают не только пользователи мобильного интернета, но и стационарного, предоставляемого государственным провайдером «Белтелеком». Проблем с другими мессенджерами не наблюдается, говорится в сообщении.

Ранее глава милиции Минска Михаил Гриб предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии «никто ни с кем церемониться не будет».

Напомним, белорусская оппозиция не признала итоги президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в республике вспыхнули массовые акции протестов. Лукашенко заявил, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся Конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.



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