“Финансирование не сократится ни на гривну”. Зеленский заявил об увеличении расходов на оборону

06.12.2020, 12:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии по случаю Дня Вооруженных сил Украины 6 декабря заявил, что финансирование оборонной сферы будет только увеличиваться. Трансляцию его выступления вел Офис президента в Facebook.

Бюджет на оборону Украины стал самым большим за время независимости Украины в рамках сотрудничества с НАТО, сказал Зеленский.

“Вооруженные силы Украины получают новейшее и модернизированное оружие и технику. Этот процесс не только продолжится, но и увеличится. Несмотря на кризисные времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии и на безопасности своей страны”, – отметил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/466140827746653/

Президент поставил в приоритет наращивание боеспособности Военно-морского флота и объектов военно-морской инфраструктуры.

“Это места постоянной дислокации военно-морских частей, постройка новых военно-морских баз и учебных заведений”, – уточнил Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов говорил, что уменьшить существующий уровень финансирования сектора безопасности и обороны в следующем году невозможно из-за имеющихся угроз для государства.

В сентябре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что правительство запланировало в проекте государственного бюджета на 2021 год увеличение расходов на оборону и безопасность почти на 21 млрд грн – до 267 млрд грн. Как подчеркнул Ермак, это самая большая сумма за годы независимости Украины.

В проекте госбюджета, который правительство подало в парламент (.xlsx), Министерству обороны в 2021 году выделят 117,5 млрд грн. В бюджете на 2020 год (.xls) на Министерство обороны предусмотрели 118 млрд грн, а на 2019 год (.xls) – 103 млрд грн.

В начале 2014 года после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума Россия аннексировала украинский Крым. Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.