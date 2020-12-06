Законодатели определили количество порнографии, которым может владеть частное лицо для личного пользования

06.12.2020, 12:37, Разное

С 5 декабря вступили в силу поправки к статье 252 Уголовного кодекса РФ, определяющие количество порнографии, хранимое у физического лица, признается хранимым для личного пользования.

Это 20 журналов, 20 произведений литературного жанра (включая аудиокниги), 20 CD или DVD дисков или видеокассет, 20 гигабайт дискового пространства. Эти количества не взаимозаменяемы, то есть храниться может и 20 журналов, и 20 видеокассет одновременно, однако CD или DVD диски с цифровым содержанием, отличным от соответствующего видеоформата, считаются как дисковое пространство.

Эти поправки призваны сократить юридические трактовки следствия и судов при рассмотрении дел по статье 242 УК РФ и защитить законопослушных граждан от злоупотреблений и судебных ошибок.

Отдельно разъясняется, что если следствием обнаружены зашифрованные файлы и разделы дисков, включая карты памяти, то, в случае отказа подозреваемого передать следствию ключи и пароли, такие разделы считаются содержащими порнографию.