 

Законодатели определили количество порнографии, которым может владеть частное лицо для личного пользования

06.12.2020, 12:37, Разное

С 5 декабря вступили в силу поправки к статье 252 Уголовного кодекса РФ, определяющие количество порнографии, хранимое у физического лица, признается хранимым для личного пользования.

Это 20 журналов, 20 произведений литературного жанра (включая аудиокниги), 20 CD или DVD дисков или видеокассет, 20 гигабайт дискового пространства. Эти количества не взаимозаменяемы, то есть храниться может и 20 журналов, и 20 видеокассет одновременно, однако CD или DVD диски с цифровым содержанием, отличным от соответствующего видеоформата, считаются как дисковое пространство.

Эти поправки призваны сократить юридические трактовки следствия и судов при рассмотрении дел по статье 242 УК РФ и защитить законопослушных граждан от злоупотреблений и судебных ошибок.

Отдельно разъясняется, что если следствием обнаружены зашифрованные файлы и разделы дисков, включая карты памяти, то, в случае отказа подозреваемого передать следствию ключи и пароли, такие разделы считаются содержащими порнографию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Мнение: «Король Швеции — ***!»

27.08 / Педиатр дала советы по правильной подготовке ребенка к школе

10.11 / Медик рассказал о поведении коронавируса в 2021 году: Будет более агрессивным

04.10 / Проект трансарктического подводного кабеля привлекает норвежских и японских партнеров

03.07 / Галкин посмеялся над разницей в возрасте между ним и Пугачевой

08.11 / Триллион терзаний

07.09 / Ложь. Во спасение?

31.08 / Мнение: Фейки белорусской оппозиции

31.07 / Рейтинг Лукашенко упал из-за пандемии коронавируса

01.11 / “Первыми Землю заселили грибы”: Эксперт поддержал гипотезу о происхождении человека от грибов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска