Мнение: А почему столько похабщины-то?

06.12.2020, 12:30, Разное

Гот hэлф. Скажите кто-нибудь,а почему об опричниках распространено столько похабщины-то? Какой фанфик ни открой, везде либо прямо сочиняют, чем именно они якобы между собой занимались, либо, в лучшем случае, через намёки, но обязательно это таки есть! Я вот даже не верю, что и с Федькой Басмановым было что-то не так (и уж тем более не могу подозревать в подобном самого Грозного), вангую, что это недруги его вроде Оболенского насочиняли, но даже если за ним что-то и водилось, остальные-то опричники тут при чём, чтобы их тоже грязью поливать и выставлять каким-то гей-сообществом? Или это ещё от больного на всю голову Сорокина пошло? Если кто знает, напишите, заранее большое спасибо!