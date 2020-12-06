В Сеть слили видео смеющихся над Лукашенко силовиков: Вооружил *** сына до зубов

06.12.2020, 12:10, Разное

Рейтинг Александра Лукашенко среди жителей Белоруссии крайне низкий. Многие граждане не согласны с итогами президентских выборов. Они уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а победу одержала Светлана Тихановская.

В надежде добиться новых выборов и отставки Лукашенко белорусы каждое воскресенье устраивают масштабные акции протеста. Одна из них состоялась 23 августа. Тогда протестующие дошли до Дворца Независимости, но омоновцы преградили им путь.

Вскоре недовольные режимом белорусы разошлись, а на месте появился Лукашенко. На опубликованных ранее кадрах было видно, что президент выразил благодарность силовикам, назвал их поступок подвигом и пообещал не оставаться в долгу.

Сегодня интернет-пользователи обсуждают кадры, снятые непосредственно одним из омоновцев. Как пишут оппозиционные СМИ, это видео “растопчет” рейтинг Александра Григорьевича среди силовиков.

Судя по комментариям омоновцев, они не знали, что их ждет встреча с Лукашенко. Один из них сказал: “Смотри! Там президент сзади!”. Спустя некоторое время другой тоже выразил изумление: “Вооружил *** сына *** до зубов. Пистолет, автомат”. Пока Александр Лукашенко направлялся к силовикам, некоторые из них посмеивались.