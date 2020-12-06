Учёные рассказали о симптомах воспалительного синдрома после COVID-19

06.12.2020, 12:08, Разное

Американские учёные из клиники Мэйо (Mayo Clinic) рассказали о симптомах воспалительного синдрома, который возникает после COVID-19. Это происходит через несколько недель после инфицирования.

Сотрудники одного из крупнейших мировых частных медицинских и исследовательских центров отметили, что данное заболевание может появиться у взрослых и детей, когда основные симптомы КОВИДа практически сошли на «нет». Воспалению подвержены разные органы и части тела. Медики объяснили, что симптомами воспалительного синдрома могут стать рвота и лихорадка, боль в животе и диарея.

Иногда у человека опухают губы и язык, появляются отеки и чувство усталости, а также могут покраснеть глаза. При появлении первых признаков воспалительных симптомов исследователи рекомендуют обратиться за квалифицированной помощью, а не заниматься самолечением, передаёт iReactor.