 

Учёные: Отжимания могут рассказать о состоянии здоровья человека

06.12.2020, 12:08, Разное

Учёные в результате масштабного исследования, которое проводилось в течение 10 лет, выяснили, что отжимания могут рассказать о состоянии здоровья человека.

Более того, подобные упражнения укрепляют сердечную мышцу.

В эксперименте были задействованы более тысячи спасателей, за их здоровьем учёные наблюдали на протяжении 10-летнего периода. Было доказано, что отжимания способны не только повлиять на физическую подготовку и внешний вид человека, но и улучшить состояние здоровья. Так, у мужчин, отжавшихся около сорока раз, риск сердечно-сосудистых заболеваний был гораздо ниже, чем у их коллег, выполнивших упражнения в 4 раза меньше.

Учёные резюмировали, что подобные физические нагрузки способны укрепить сердце и сделать человека выносливее. К примеру, мужчина, перешагнувший 65-летний рубеж, должен отжиматься около 6-16 раз, чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний.



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