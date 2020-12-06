Полицейский прострелил ногу девочке на юге Москвы

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06.12.2020, 12:06, Новости дня

Сотрудник ППС на юге столицы выстрелил в 13-летнюю девочку из травматического пистолета, ребенка госпитализировали с пулевым ранением коленного сустава.

По словам очевидцев, во дворе были слышны крики, после чего раздались хлопки. Мужчина пытался затащить девочку в дом, но она сопротивлялась, передает «Рен ТВ». Отмечается, что в момент происшествия стрелявший был не на службе.

Предположительно, конфликт мог начаться еще в квартире. По предварительным данным, мужчина поссорился с матерью девочки.  На место прибыли сотрудники МВД и СК. Проводится проверка, сотрудника ППС намерены уволить из органов.

«Материалы по факту происшествия переданы в органы следствия, на основании которых в дальнейшем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а ряд его руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Ранее работники собственной безопасности полиции Москвы начали проверку после сообщений о возможном преступлении в отношении подростка, которое якобы совершили сотрудники ППС.



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