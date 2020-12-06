В Кривом Роге начался второй тур выборов мэра, фиксируются первые нарушения

06.12.2020, 11:54, Новости дня

6 декабря в Кривом Роге Днепропетровской области стартовал второй тур выборов мэра города. В 8.00 открылось 294 избирательных участка, сообщает полиция города в Facebook.

За место мэра сегодня борются Дмитрий Шевчик (“Слуга народа”) и Константин Павлов (“Оппозиционная платформа – За жизнь”), которые 25 октября получили 25,94% и 9,15% голосов соответственно.

В полиции отметили, что в “день тишины” (5 декабря) они не получали жалоб на нарушение избирательного законодательства.

https://www.facebook.com/NationalPoliceKR/posts/848893889020067

Вместе с тем, наблюдатели гражданской сети “Опора” сообщают, что в “день тишины” в городе была замечена скрытая агитация. По всему городу наблюдатели видели плакаты с текстом “6 декабря. Не обещаю. Гарантирую”, “6 декабря. Верим гарантиям” и подобные. На плакатах не было указано конкретное имя кандидата, однако общая стилистика указывала, что это были агитматериалы за Павлова. Иногда подобные билборды были размещены в нескольких метрах друг от друга.

Фото: oporaua.org

Также зафиксированы билборды со стилистикой агитационных материалов другого кандидата – Шевчика. “Город нуждается в развитии, благополучии и стабильности”, – написано на зеленом фоне вместе с гербом Кривого Рога.

Фото: oporaua.org

Также в “Опоре” сообщили, что на некоторых участках в Кривом Роге присутствуют сторонние лица. В частности, на избирательном участке №121706 находятся полицейские. Участок расположен в школе, где еще три других участка, а помещения распределены таким образом, что если полицейские выйдут за дверь участка №121706, то окажутся уже в помещении для голосования другого участка.

Кроме того, наблюдатели заметили представителей экзит-полла, которые проводят опрос избирателей непосредственно в помещении избирательного участка №121551.

Еще на двух участках наблюдатели фиксируют посторонних лиц, которых трудно идентифицировать. Так, на избирательном участке №121714 к членам избирательного участка подходят и общаются третьи лица, не имеющие непосредственного отношения к голосованию. А участок №121538 посетил человек, который представился как представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В прошедшем 25 октября первом туре выборов мэра Кривого Рога 71-летний Юрий Вилкул набрал 46,27% голосов избирателей, информировал “Первый городской телеканал”. Во второй тур вышел также Шевчик, а Павлов занял третье место и во второй тур не попал.

Однако 12 ноября стало известно, что Вилкул третий раз за полтора месяца обратился за помощью к медикам из-за проблем с сердцем, ему сделали операцию. После этого Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов.