 

Королева Великобритании Елизавета II и ее муж готовятся сделать прививку от коронавируса – Daily Mail

06.12.2020, 11:54, Новости дня

Королева Великобритании Елизавета II вместе с мужем герцогом Эдинбургским Филиппом сделают прививку от коронавируса в ближайшие недели, пишет издание Daily Mail 5 декабря со ссылкой на информированные источники.

Королева и ее муж станут в очередь за прививкой в порядке вакцинации возрастной группы старше 80 лет, без каких-либо привилегий. Сообщаются, что королевские супруги примут предложение о вакцинации по совету своих врачей.

Эксперты в области здравоохранения полагают, что если королевская пара публично сообщит об инъекции, это сыграет значительную роль в борьбе с дезинформацией, распространяемой сторонниками теории заговора, уточнило издание. В Великобритании опасаются, что такая ложная информация приведет к массовому отказу населения от прививок.

Кроме того, ведутся дискуссии о роли принцев Чарльза и Уильяма в популяризации программы вакцинации. Ожидается, что они могут популяризовать программу по вакцинации, но в то же время это может быть расценено как “политизация” семьи и “посягательство на медицинскую тайну”.

Участие королевы будет рассматриваться как призыв к нации. Издание напоминает, что в 1957 году Елизавета II сообщила, что ее детям, принцу Чарльзу и принцессе Анне, сделали прививку от полиомиелита, чтобы развеять опасения по поводу этой вакцины.

Крупнейшая в стране программа массовой вакцинации будет носить название “Операция Мужество”. Ее запустят во вторник, 8 декабря в большинстве больниц страны, которые получат вакцину к этому времени, сообщило Daily Mail. 

Великобритания первой в мире одобрила для широкого использования вакцину против коронавируса BNT162b2, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Страна уже заказала 40 миллионов доз вакцины, которыми можно привить 20 млн человек. Первые 800 тыс. доз прибудут в страну в ближайшие дни.

Pfizer 18 ноября  объявила о 95% эффективности вакцины. 

Вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии показала среднюю эффективность 70%, сообщается на сайте компании.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании по состоянию на 6 декабря коронавирусом заразились более 1,7  млн человек. Умерли от COVID-19 в стране уже 61 тыс., а более 3,6 тыс.  пациентов выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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