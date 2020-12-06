Мнение: Исламская Партия Туркестана – исключена из списка террористов

06.12.2020, 11:46, Разное

США недавно исключили Исламское движение Восточного Туркестана, также иногда называемое Исламской партией Туркестана (TIP), из списка спонсоров террористов.

Вооруженная группировка происходит из уйгурского меньшинства в КНР и выступает за создание независимого исламского государства в так называемом Восточном Туркестане (СУАР) на северо-западе КНР.

Решение США было обнародовано 20 октября, когда госсекретарь США Майк Помпео объявил, что группа официально исключена из списка. Представитель Госдепартамента заявил, что “нет достоверных доказательств того, что TIP продолжает существовать”. Это возмутило КНР.

В 2011 г, в САР начали прибывать несколько джихадистских и других исламских группировок. В их число входят уйгуры, мусульманское тюркоязычное-этническое меньшинство из КНР, которые которые прибыли в САР через Турцию в 2012 г, когда сначала прибыли уйгурские боевики “Аль-Каиды” из Афганистана, которые побудили больше уйгуров отправиться в САР. Многие прибыли позже из таких стран, как Таиланд, Малайзия и Индонезия через Турцию. Уйгуры и турки имеют общую этническую принадлежность и в том числе язык.

Боевики Исламского движения Восточного Туркестана дислоцируются в различных частях сирийской северо-западной мухафазы Идлиб, в основном в Джиср аш-Шугур, городе Идлиб и Джабаль аль-Суммак.

Есть три гипотезы, объясняющие решение США.

1. Во-первых, решение состоит из шага США по оказанию давления на КНР и устранению любой легитимности китайского угнетения уйгурского меньшинства. Такой шаг был бы прелюдией к поддержке туркестанской оппозиции китайскому правительству, как инструмент давления на КНР; это усложнит дело для администрации Байдена, которая стремится к урегулированию конфликта с КНР

2. Вторая гипотеза заключается в том, что этот шаг положит конец досье на иностранных боевиков на северо-западе САР и проложит путь для американо-турецкой координации безопасности в этом р-не, тем более что большинство семей уйгурских боевиков в САР проживали в Турции. Этот шаг США также может быть частью усилий по разрешению некоторых незавершенных вопросов на востоке Евфрата и Идлиба и прекращению любых российских предлогов нацеливания на Идлиб.

3. Третья гипотеза заключается в том, что это решение является частью переговорной сделки между Талибаном и США. Поскольку Исламское движение Восточного Туркестана было тесно связано с лидером Талибана муллой Мухаммадом Омаром, это решение поможет движению общаться со многими странами, не вызывая затруднений у этих стран. Кроме того, лидеры движения не станут мишенью для возглавляемой США коалиции, а ее финансовые переводы и материально-техническая поддержка не будут предотвращаться или строго контролироваться, как финансовые переводы вооруженных организаций.

Что касается присутствия партии в Идлибе, то пока США не нацелены на кого-либо из ее лидеров с помощью своих БПЛА, которые нацелены на лидеров ИГИЛ и связанных с Аль-Каидой Хурас ад-Дин в Идлибе. Это может указывать на то, что США не видят никакой опасности в присутствии партии в Идлибе и ее координации всех своих военных операций с Хаят Тахрир аш-Шам.

Турция больше всего выиграет от решения США, поскольку оно прокладывает путь к общей основе для сотрудничества в области безопасности с США.

Абдул Ваххаб Асси, сирийский исследователь из Турции, сказал, относительно Туркестанской Исламской Партии, что она рассматривается как партия, связанная с движением, которое подтолкнуло свои кадры к созданию партии в САР в 2013 г. Исключение движения из списка террористических группировок означало бы иметь дело, как с национально-освободительным движением для региона СУАР в КНР. Это могло бы побудить боевиков движения в САР вернуться в свои штаб-квартиры в Афганистане, что требует высокой координации безопасности с Турцией, а также с Талибаном. Заявление США предположительно было сделано после того, как были достигнуты эти договоренности

Этот шаг США может помочь Турции решить дело партии в Идлибе, будь то содействие возвращению ее лидеров и членов в Афганистан, объединение семей боевиков с уйгурскими беженцами на турецкой территории или обеспечение того, чтобы Антитеррористическая политика Турции распространяется на тех боевиков, которые хотят остаться в САР. Это означало бы, что они не будут контактировать ни с одной из групп, связанных с “Аль-Каидой”. Можно сказать, что это решение усилит усилия Турции по урегулированию досье, касающегося джихадистских организаций в Идлибе, особенно Хаят Тахрир аш-Шам, которые будут более привержены политике сдерживания, осуществляемой в настоящее время

Абу Омар аль-Туркестани, псевдоним лидера Исламского движения Восточного Туркестана, проживающего в Идлибе, сказал: “Мы не враждебны ни США, ни Западу. Мы враждебны КНР, который отказал нам в предоставлении политических прав. Мы приехали в САР, чтобы поддержать наших сирийских братьев, которые были перемещены и убиты режимом Асада, который привел шиитские ополчения из Афганистана, Ирака и Ливана, чтобы убить сирийский народ. Если сирийцы попросят нас уйти, мы обязательно это сделаем. Для нас важно выполнение требования наших сирийских братьев об уходе режима Асада.”