 

Мнение: Нашествие молдаван?

06.12.2020, 11:26, Разное

Молдова продолжает удивлять. Неожиданно для меня в ТОП самых читаемых материалов «Новой» за минувшую неделю ворвался мой текст «Военных вывести можно, но как быть с «Шерифом»?

Более 154 тыс. человек прочитали текст про требование нового президента Молдовы Майи Санду о вывозе из Преднестровья российского оружия и боеприпасов и выводе оперативной группы войск России, охраняющих армейские склады с этим самым взрывоопасным грузом.

Более 154 тыс. человек узнали, почему требование Майи Санду едва ли будет выполнено, пока Преднестровьем заправляет «Шериф»:  «…Получается замкнутый круг. Чтобы ОГРВ перебросить в Россию, необходимо утилизировать 20 тысяч тонн боеприпасов, а для начала полномасштабной ликвидации арсенала должны сесть за стол переговоров и обо всем договориться власти Молдовы, России и Приднестровья. А переговорный процесс регулярно налетает на подводные камни, главный из которых — то, что и в Тирасполе, и в Кишиневе, и в Москве есть влиятельные силы, которые устраивает как и нынешний статус Приднестровья, так и присутствие в регионе российских военных. Основной бенефициар сохранения существующего положения — компания «Шериф».   …. подняв вопрос о выводе российских военных, на самом-то деле избранный президент Молдовы предложила Москве решить проблему «Шерифа». Потому что пока Приднестровьем правит «Шериф», любые переговоры будут упираться в то, что «Шериф» не хочет ничего менять. «Шерифа» все устраивает».

И мне вот интересно, что это за люди – 154 тыс человек, прочитавших на сайте «Новой» текст «Военных вывести можно, но как быть с «Шерифом»?  Это столько россиян неожиданно заинтересовались ситуацией в Приднестровье? Или на сайт «Новой» совершили нашествие полторы сотни тысяч молдаван?

На снимке: президент Молдавии Майя Санду, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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