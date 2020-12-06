Мнение: Хотите узнать правду? Значит, эта власть должна уйти

06.12.2020, 11:20, Разное

Бывший президент Армении Кочерян о сдаче Шуши и других территорий.

Для меня не только не понятно, как был сдан Шуши, у меня вызывает более серьезный вопрос то, как они (азербайджанская сторона. — ред.) оказались возле Шуши. Они вошли из Джебраила на пикапах, захватили Гадрут, из Гадрута — Эдилу, оттуда вошли в Физули, из Физули захватили села Тог, Мец Таглар, миновали село Шехер Мартунинского района, весь Аскеранский подрайон, Аветараноц и окрестные села и дошли до Каринтака» — заявил второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью телеканалу «5 канал», отвечая на вопрос, есть ли предательство в падении Шуши, сдаче Шуши или захвате Шуши.

Первый президент Арцаха подчеркнул, что нигде за эти две недели не построили нового рубежа, не останавливали, пытались там что-то делать небольшими силами.

«В это время Виталий Баласанян предложить переложить всю ответственность за этот фронт на себя, не сделали. У меня нет ответов на эти вопросы, почему так произошло.

Неделю в Карабахе все говорили о какой-то операции, которой нужно… представьте на карте Гадрут, Эдилу…длинная, как змея. Была такая ситуация, что даже удивляешься, как они (азербайджанская сторона. — ред.) обеспечивали себе тыл, как эвакуировали раненых, и мы не смогли где-нибудь этому препятствовать. Говорили о какой-то операции, даже Араик Арутюнян на встрече с депутатами сказал, что они готовят одну операцию, в результате которой враг будет разбит именно на этих территориях, аккумулировали силы, проводили собрания, консультации. Но так и никаких операций проведено не было, неизвестно почему. У нас должен быть ответ и на этот вопрос. Почему не было проведено? Я не знаю», — сказал Кочарян.

«У меня много вопросов, связанных с Шуши, и нет ответов. Ни один военный эксперт также не может понять, что произошло там. Мы не сможем это узнать до тех пор, пока эта власть будет оставаться у власти. Хотите узнать правду? Значит, эта власть должна уйти. И только в этом случае сами военные должны сказать правду», — сказал Кочарян.

https://inosmi.ru/politic/20201205/248689760.html – цинк

Ну положим, что толку от строительства укреплений, если их нечем заполнять. Как выяснилось, значительную часть фронта держали отряды плохо организованных ополченцев, которые зачастую либо плохо выполняли приказы, либо не выполняли их вовсе. Отмечались и факты оставления позиций. Так что строительство укреплений это не панацея, тем более уже в ходе войны и за 2 недели. Тут уместней вопрос о том, почему в предшествующие годы в тылу не были оборудованы дополнительные укрепрайоны и прочая инфраструктура, которую теперь предлагают "строить за 2 недели". Это касается как Пашиняна, так и Саргсяна.

Тут скорее уместней вопрос о том, почему в ходе войны армянская армия была задействована так, как она была задействована и почему вместо всеобщей мобилизации уже после нескольких дней войны, власти переключились на набор добровольцев, в результате чего мобилизационные мероприятия были сорваны.

Ну и вопрос остается на тему того, почему у армии Армении к концу войны еще были вполне себе полнокровные части, практически не понесшие потерь, а Шушу и Степанакерт прикрывали местные ополченцы и немногочисленные добровольцы.

Так что вопросов много и при Пашиняне их конечно вряд ли прояснят. Но с другой стороны, у потенциальных сменщиков Пашиняна будет велик соблазн свалить на него вообще все, скрыв меру ответственности других лиц.