 

Клиникам Германии предсказали коллапс из-за притока пациентов с коронавирусом

06.12.2020, 11:12, Новости дня

Отделения интенсивной терапии в клиниках Германии могут оказаться перегружены из-за притока пациентов с COVID-19, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на Германское общество поддержки больниц (DKG).

«В некоторых федеральных землях, к примеру Саксонии, в отделениях интенсивной терапии в пять раз больше пациентов, чем было в апреле. Там клиники оказались на грани возможностей», – передает ТАСС слова DKG Геральда Гаса.

По данным издания, в ФРГ общее число пациентов, получающих интенсивную терапию, на 40% больше, чем весной. Еще 16 тыс. человек получают помощь в других отделениях. «А им нужно существенно больше внимания, чем другим госпитализированным», – добавил Гас.

По состоянию на 4 декабря, в Германии было занято 22,4 тыс. мест в отделениях интенсивной терапии, свободными оставались 5 тыс. мест, следует из данных Федерального статистического ведомства.

Напомним, 26 ноября канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в Германии до 20 декабря и пролонгации ограничения социальных контактов до начала января. Она также анонсировала закрытие горнолыжных курортов в ЕС на зимние каникулы. Меркель допустила начало новой волны коронавируса в Германии. Позже канцлер объявила о продлении карантина в Германии до 10 января.



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