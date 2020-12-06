Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован на трех участках из пяти

06.12.2020, 11:12, Новости дня

Возгорание на рынке в Ростове-на-Дону локализовано на трех из пяти участков, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ростовской области.

«В 10.55 мск [зафиксирована] локализация на трех участках. На двух остальных проводится разведка», – передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. В ГУ МЧС добавили, что группировка по тушению пожара увеличена до 317 человек и 114 единиц техники.

Напомним, на рынке загорелся торговый павильон с пиротехникой на площади 200 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало. В результате пожара начали взрываться петарды и фейерверки. Причиной возгорания в павильоне с пиротехникой на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону могла стать неисправность электрооборудования.