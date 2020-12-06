Мнение: Избавятся ли США от имперского варварства?

06.12.2020, 11:06, Разное

На 9gag пишут, что американские школы с 2023 года переходят на метрическую систему. Вместо богомерзких дюймов с унциями из имперской системы мер американцев будут учить человеческой метрической системе, килограммам и литрам. К сожалению, я не нашёл оригинала новости на сайте «Индепендент», однако я надеюсь, что скриншот статьи настоящий, что его никто не правил в фотошопе:

https://9gag.com/gag/aVwp5DK

Действительно, имперская система мер, которой США пользуются до сих пор, весьма неудобна и примитивна по своей сути. Есть известная шутка на этот счёт:

— Чтобы перевести мили в футы надо запомнить «пять томатов». Это звучит как «файв-ту-эйт-о», то есть 5280.

— А чтобы перевести километры в метры надо запомнить число 1000, потому что метрическая система не была изобретена пьяным лобстером.

На всякий случай, в английском языке есть куча способов произнести слово «ноль», вот некоторые из них:

https://zen.yandex.ru/media/ohmyeng/7-sposobov-skazat-nol-na-angliiskom-sporim-vy-ne-slyshali-pro-love-5c1eadc86dfd4e00ab14dcec

Так вот, даже если новость соответствует действительности, переходить на метрическую систему американцы будут ещё долго. Переведу некоторые комментарии из обсуждения на 9гаг:

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Учитель: грамм — это сколько?

Тайрон: ну, чувак, это зависит от того, чем конкретно ты хочешь упороться.

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Я чувствую, что дюжины родителей будут типа «Я не позволю тупице учителю портить моего ребёнка мумбо-джумбо метрической системой, будь проклято это европейское хипстерское дерьмо. Я американец!».

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Ничего не выйдет. Кто-нибудь назовёт метрическую систему коммунистической, и половина страны с ним согласится.

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Здесь, в Британии, нас учат метрической системе в школах на протяжении десятилетий. И всё равно люди взвешивают себя, измеряют свой рост и указывают расстояние в имперской системе.

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США пытались сделать это кучу раз за последние несколько десятилетий, но это никогда не срабатывало. В основном потому, что мы используем метрическую систему для вещей, которые нам нужны, чтобы быть точными (математика, физика и т. д.). А для культурных и менее важных вещей мы используем имперскую систему мер (размер обуви, футбольные поля, вес гамбургера и т. д.).

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В США нет единой системы образования. Не только каждый штат решает, чему он учит, но и каждый округ по отдельности.

Если вы верите, что все американские школы одновременно перейдут куда-то в 2023 году, вы мало что знаете о системе образования в США.

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Я бывал в Штатах несколько раз. Всегда брал напрокат машину и не мог смириться с тем, что встроенный навигатор постоянно объявлял направление движения примерно так: «через 3/4 мили поворот направо, через 1/4 мили поворот налево, через 3 и 3/4 мили ваш съезд будет справа». Математик в моей голове был недоволен, поэтому я использовал вместо этого Гугл Мапс на моём телефоне на моём родном языке. Тут меня осенило — из-за этих умственно отсталых измерений Гугл Мапс даже в километрах делит расстояния на 400, 800 и так далее метров, кратно четвертям мили.

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Для кого это будет шоком, но американские школы всегда учили метрической системе. Особенно на уроках физики и математики.

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Мы уже пробовали это раньше. Я думаю, что перейти на метрическую систему нужно, но я не думаю, что мы на неё перейдём. Хотя я нахожу забавным тот факт, что США уже некоторое время потихоньку используют метрическую систему. Бутылка воды весом 16,9 унции — это всего лишь полулитровая бутылка воды с дополнительными ступенями.

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