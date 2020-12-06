В 2021 году 270 млн человек грозит голодная смерть – ООН

06.12.2020, 11:00, Новости дня

В 2021 году человечеству грозит тяжелейший гуманитарный кризис, от голода может умереть 270 млн человек. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли во время своего выступления на специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, видео опубликовано на YuTube-канале ООН.

Бизли отметил, что за последние четыре года из-за вооруженных конфликтов в мире количество людей, оказавшихся на грани голодной смерти, выросло с 80 млн до 135 млн человек. Но пандемия коронавируса увеличила это число вдвое, до 270 млн человек. По его словам, гуманитарный кризис может достичь наибольших масштабов со времени основания ООН 75 лет назад.

Поэтому он призвал мировых лидеров и международные организации уделить внимание финансированию борьбы с голодом и преодолению причин миграции в мире.

В ООН отмечают, что не допустить кризис мешает отсутствие ресурсов, поскольку их потратили на борьбу с пандемией.

“Поскольку мы потратили $19 трлн, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое”, – отметил Бизли.

По его словам, если удастся собрать необходимые средства, то есть шанс предотвратить кризис.

“Как я говорю многим своим друзьям и лидерам по всему миру, в следующем году мы не сможем профинансировать все. Так что мы должны уделять приоритетное внимание проблемам дестабилизации, голода и миграции”, – добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ноябре генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что из-за пандемии количество людей, находящихся на грани голода, может увеличиться на 130 млн.