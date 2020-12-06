 

Google обвинили в слежке за своими сотрудниками

06.12.2020, 11:00, Новости дня

Национальное управление по трудовым отношениям США подало жалобу на холдинг Alphabet и принадлежащий ему поисковик Google за нарушение трудового законодательства, включая слежку за сотрудниками, сообщал американский канал CNBC 2 декабря.

Управление утверждает, что Google незаконно следил за сотрудниками. Нескольких сотрудников уволили за попытку создать объединения. Ведомство утверждает, что компания препятствовала тому, чтобы работники обменивались друг с другом информацией, используя инструмент внутренней коммуникации Google под названием MemeGen, электронную почту и переговорные комнаты.

В частности, в 2019 году компания уволила сотрудников Лоренса Берланд, и Ребекку Ривер за “распространение деловой информации вне работы”. Позднее Google уволила инженера по безопасности Кэтрин Спирс из-за того, что она создала всплывающее уведомление для сотрудников Google, посещающих веб-сайт компании IRI Consultants, известной своей антипрофсоюзной работой.

Кроме того, в прошлом году Google уволила еще четырех сотрудников, заявив, что они поделились конфиденциальными документами и нарушили безопасность.

Представитель Google сказал, что компания поддерживает права сотрудников на работе, а открытые дискуссии и уважительные дебаты всегда были частью культуры. По его словам, компания гордится своей корпоративной культурой и намерена защищать ее от “попыток отдельных лиц намеренно подорвать ее, в частности, за счет нарушения политики безопасности и внутренних систем”.

Управление заявляет, что компания провела встречу в своем офисе в Сан-Франциско. На ней сотрудников спрашивали об их согласованных действиях, доступе к календарям сотрудников и документам об удалении MemeGen.

По информации американского управления, Google ограничила возможность создания в электронном календаре встречи с участием более 100 человек и использования более 10 переговорных, что препятствовало коллективным действиям.

Управление ожидает ответа от Google до 16 декабря и планирует провести слушания по этому делу в Сан-Франциско 12 апреля 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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