Мнение: Иракские вооруженные группировки образуют шариатскую молодежную группу

06.12.2020, 10:52, Разное

Малоизвестные вооруженные группировки – возможно, связанные с ПроИранской Катаиб Хезболла – в последние месяцы нацелены на Багдад, нападая на магазины, торгующие алкоголем, одновременно становясь более вовлеченными в религиозные молодежные группы, которые, по некоторым утверждениям ПроЗападных деятелей, могут представлять опасность для будущего Ирака.

Одна из недавно сформированных групп называет себя Раба Аллах и довольно быстро развивается вместе с тремя другими основными группами, связанными с ней. За некоторыми явно связанными с ними религиозными молодежными группами следует внимательно следить. Многие из лидеров недавно созданной организации Sharia Youth Gathering (SYG) на самом деле являются сторонниками имама Хусейна, также связанных с Катаиб Хезболла.

Всем членам группы SYG – полагается Моторикша или так называемый тук-тук. Тук-туки часто используются в иракской столице, чтобы избежать интенсивного движения в некоторых р-х, или просто как более дешевый транспорт, чем такси. Их водители приобрели для многих статус героев во время протестов в прошлом году, когда их использовали для перевозки раненых протестующих в медицинские пункты. Экономика Ирака в последнее время работает плохо, и даже государственные зарплаты часто задерживаются, что затрудняет выживание людей. Для молодых же людей появляется шанс выиграть такие желанные средства передвижения, которые могут обеспечить некоторую независимость – по крайней мере, от капризов ненадежного общественного транспорта в иракской столице – что выступает в качестве основного стимула для участия в такой группе.

Хотя Ирак является страной с мусульманским большинством, прогулка по главной дороге, ведущей из популярного центрального р-на Багдада – Каррада к ставшей культовой площади Тахрир, включает множество вывесок с рекламой виски Johnny Walker рядом с отелями и туристическими агентствами. После вторжения США в 2003 г, алкоголь снова появился на рынке лишь на короткое время, поскольку владельцы магазинов и другие лица стали жертвами экстремистских групп, включая “Аль-Каиду”, за их неисламское поведение и разлагающее влияние. Однако после всплеска и ослабления экстремистских группировок, западные СМИ начали в 2008 г, публиковать статьи, приветствующие “возвращение ночной жизни”, “возвращение танцев и ночных клубов” и “возвращение алкоголя” в иракскую столицу, и они продолжают это пропагандировать. Большая “свобода” обычно приветствуется многими прогрессивными иракскими молодыми людьми и ПроЗападными “интеллектуалами”, не все иракцы с таким энтузиазмом относятся к увеличению доступности и употребления алкоголя населением. Повышенное употребление алкоголя также способствует росту числа преступлений, в том числе домашнего насилия.

Во время массовых, продолжавшихся несколько месяцев антиправительственных протестов, которые начались в октябре 2019 г, многие магазины на улицах недалеко от центральной площади Тахрир были закрыты. Но магазины спиртных напитков на Абу-Навас вдоль реки Тигр, казалось, вели активную торговлю.

Хотя большая часть иракского общества религиозна, очевидно, что не только христианское меньшинство регулярно употребляет алкоголь в Ираке. К примеру в городе Ширкат в мухафазе Салахуддин в 2018 г, местные жители с гордостью укажут вам и сейчас, на то, где продаются контрабандные спиртные напитки, словно в доказательство того, что они не были экстремистами. Многие иракцы, которые могут себе это позволить, также ездят в Эрбиль на выходные или праздники и более открыто там употребляют алкоголь.

Серьезную озабоченность Запада в связи с более активным участием религиозных групп в Ираке вызывает влияние ИРИ. Катаиб Хезболла и другие вооруженные группировки, возглавляемые шиитами, в том числе многие из них, официально входящие в состав PUM и, таким образом, получающие государственную зарплату, уже давно подвергаются критике за то, что они якобы подчиняются приказам ИРИ. Многие сомневаются в их лояльности Ираку, который воевал против ИРИ в 1980-х гг. Однако ИРИ был также местом, где многие иракские шииты нашли убежище в условиях “угнетения”, пострадавшего от рук Хусейна.

Многие из этих групп очень открыто заявляют о том, что они являются частью того, что они называют Исламским сопротивлением, и что они воевали через границу в САР вместе с другими связанными с ИРИ группировками против местных сирийских оппозиционных групп и ИГИЛ.

Пик напряженности между ИРИ и США в Ираке пришелся на январь, когда в результате удара американского беспилотника в аэропорту Багдада погибли и иранский генерал Касем Сулеймани, и командир Катаиба Хезболлы Абу Махди аль-Мухандис. За этим последовали призывы к иностранным войскам покинуть страну и месяцы частых минометных и ракетных обстрелов иракских баз, на которых размещены войска коалиции, а также сокращение численности ВС США с передачей нескольких объектов их иракским коллегам.

Различные шиитские вооруженные группы, которые, кажется, возникли из ниоткуда, могут быть просто способом дать возможность правдоподобного отрицания причастности к насильственным действиям – или действиям, против которых будет выступать значительная часть населения – вооруженных группировок, которые, учитывая их официальный статус, и государственные зарплаты, нельзя рассматривать как участие в незаконных действиях.

Официальные лица Катаиба Хезболла не ответили на запрос о комментариях.

Между тем, общественное влияние через нацеливание и обучение молодежи в течение более длительного периода времени, похоже, является частью подхода, который принес значительные результаты в Ливане и ИРИ. Это может происходить все чаще и чаще в религиозных общинах с их собственными вооруженными группировками в Ираке в ближайшие годы.