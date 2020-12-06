Зачем она выбросила ребёнка? – Личное мнение
06.12.2020, 10:46, Разное
Два дня назад в одном из жилых комплексов Новой Москвы случилось страшное.
Тридцатилетняя беременная тётка пришла в гости к родившей недавно подруге. Та выбежала в магазин на минутку, а эта схватила грудничка и выбросила его из окна.
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Видео: Телеграм
Окно было на 13 этаже. Девочке — 2 месяца.
А теперь у меня есть вопрос: способна ли сделать такое женщина, даже если поссорилась с подругой?
Очевидно, что психически здоровый человек такое не сделает. Можно расцарапать морду, переспать с её мужем, если сильно поссорились, или налить в любимую сумочку подруги кетчуп.
Схватить двухмесячную малышку и выбросить с 13-го этажа — нет. Психически здоровый человек такого сделать не сможет.
И действительно, по неподтверждённым пока официально данным следствия, убийца то ли имела диагноз, то ли этот диагноз появился на фоне употребления наркоты.
Возникает главный вопрос: почему ненормальные люди спокойно разгуливают среди нас?
Принудительной помощи психам нет. Защиты от поехавших крышей нет. Те, кому явно нужна изоляция и лечение, спокойно живут, пока не совершат преступление.
И кто станет следующей жертвой, неизвестно. Любой может стать, потому что для убийства им не нужен даже малейший повод — голоса нашептали и достаточно.
Зачем она выбросила из окна ребёнка? Никакого разумного ответа тут нет и быть не может. Единственная причина — отсутствие закона о принудительной госпитализации психбольных.
Что думаете?
Источник: Лена Миро
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