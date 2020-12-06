Зачем она выбросила ребёнка? – Личное мнение

06.12.2020, 10:46, Разное

Два дня назад в одном из жилых комплексов Новой Москвы случилось страшное.

Тридцатилетняя беременная тётка пришла в гости к родившей недавно подруге. Та выбежала в магазин на минутку, а эта схватила грудничка и выбросила его из окна.

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Видео: Телеграм

Окно было на 13 этаже. Девочке — 2 месяца.

А теперь у меня есть вопрос: способна ли сделать такое женщина, даже если поссорилась с подругой?

Очевидно, что психически здоровый человек такое не сделает. Можно расцарапать морду, переспать с её мужем, если сильно поссорились, или налить в любимую сумочку подруги кетчуп.

Схватить двухмесячную малышку и выбросить с 13-го этажа — нет. Психически здоровый человек такого сделать не сможет.

И действительно, по неподтверждённым пока официально данным следствия, убийца то ли имела диагноз, то ли этот диагноз появился на фоне употребления наркоты.

Возникает главный вопрос: почему ненормальные люди спокойно разгуливают среди нас?

Принудительной помощи психам нет. Защиты от поехавших крышей нет. Те, кому явно нужна изоляция и лечение, спокойно живут, пока не совершат преступление.

И кто станет следующей жертвой, неизвестно. Любой может стать, потому что для убийства им не нужен даже малейший повод — голоса нашептали и достаточно.

Зачем она выбросила из окна ребёнка? Никакого разумного ответа тут нет и быть не может. Единственная причина — отсутствие закона о принудительной госпитализации психбольных.

Что думаете?