Почему нельзя встречать 2021 год в яркой одежде

06.12.2020, 10:20, Разное

Уже многие задумываются о выборе наряда на новогоднюю ночь. Рекомендуется не встречать 2021 год в ярких и вычурных нарядах, поскольку они могут не понравится главному символу – быку.

Для празднования новогодних праздников, как правило, приобретается новый наряд. Изначально может показаться, что бык – мирное домашнее животное, но его ни в коем случае нельзя злить. В связи с этим астролог Вера Шторм назвала пять важных правил, которые помогут угодить символу предстоящего года.

Никаких экстравагантных вещей

Бык является довольно консервативным животным, поэтому его не удивить новомодными вещами. В нарядах должны присутствовать простые линии кроя, идеально подойдет классика, которая актуальна во все времена. Кроме того, в такой одежде более комфортно находиться до самого утра.

«Нет» – красному цвету и хищному леопарду

Под строгим запретом находится красный цвет. Причем, не нужно выбирать лак и помаду соответствующего оттенка. Все дело в том, что красный цвет только будет раздражать быка. То же самое касается леопардового принта. Подобные вещи нужно отложить подальше.

Главным цветом 2021 года является белый. В связи с этим новогодний наряд должен быть максимально приближен к данному оттенку. Бык склонен к пастельным, бежевым, серебристым и другим спокойным тонам.



Изображение взято с: pixabay.com

Астрологи считают, что в целом, каждому знаку зодиака удачу принесет свой оттенок. Белый цвет идеально подойдет львам и овнам, тельцам лучше отдать предпочтение нежно-розовому наряду, близнецам – молочному, ракам – серебристому. В зеленое рекомендуется облачиться водолеям, весам и девам. Стрельцам подойдет серый цвет, козерогам и рыбам – кремовый, скорпионам – шоколадный.

Недорого

Сейчас актуальной является скромность, а бык является экономным животным. Ему точно не понравится шик и излишняя пафосность. В связи с этим дорогостоящие украшения нужно снять и оставить в шкатулке. Удачу в следующем году принесут серебрянные изделия.

Празднично

Не стоит переусердствовать в попытках угодить Белому Металлическому Быку. Несмотря на то, что он является практичным животным, образ в новогоднюю ночь не должен быть повседневным. Нельзя под бой курантов находиться в халате, тапках, футболках, джинсах. Эту одежду нужно носить в будние дни, которые последуют за праздниками.



Изображение взято с: pixabay.com

«Нет» – брюкам

Дамам в новогоднюю ночь не рекомендуется надевать брюки. Элегантное и стильное платье очарует быка, и удача будет сопутствовать на протяжении целого года.