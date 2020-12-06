 

В Грузии недалеко от Тбилиси произошло землетрясение

06.12.2020, 10:06, Новости дня

Землетрясение магнитудой 3 произошло в юго-восточном регионе Грузии, свидетельствуют данные грузинского национального центра сейсмического мониторинга за вечер 5 декабря.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 57 километрах от Тбилиси.

Местный телеканал Rustavi 2 сообщил, что подземные толчки зафиксировали в 19.33 по киевскому времени в 15 км к западу от райцентра Дманиси, возле села Мамишлари.

Информации о разрушении зданий и человеческих жертвах на данный момент нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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