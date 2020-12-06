 

Анатолий Чубайс: Россия возьмёт у МВФ кредит на развитие пенсионной системы

06.12.2020, 9:37, Разное

Российская Федерация приступила к переговорам с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении финансовой помощи на выплату пенсионных выплат россиянам.

Об этом заявил новый председатель правления пенсионного Пенсионного фонда России Анатолий Чубайс. Управленец пообещал, что «заключит выгодный кредит».

– Пенсионный фонд имеет большой дефицит и в значительной степени дотируется из государственного бюджета. Этот пережиток плановой экономики должен быть искоренён в первую очередь. Нашей пенсионной системе нужен срочный рывок, быстрое вливание финансов любой ценой с дальнейшим инвестированием накопившейся денежной массы в венчурный бизнес. Предполагаю, что первая отдача будет уже к лету или осени следующего года. Я считаю, что для этих целей будет неправильным «перегонять» деньги из государственного бюджета в [Пенсионный] фонд, так как наша денежная масса в экономике никак не увеличивается. Руководство страны знает мою позицию, поэтому нами начаты переговоры с МВФ о выделении международного кредита на стимулирование развития нашей пенсионной системы, — заявил глава ПФР.

Как отметил Анатолий Чубайс, «необходимо достичь самодостаточности пенсионной системы от влияния государства». По его мнению, «уже к концу 2021 года [Пенсионный] фонд отрежет «пуповину» от государственного бюджета и сможет самостоятельно определять пенсии, учитывая рыночные условия и собственные финансовые возможности».

Завершение переговоров о предоставлении международного кредита планируется на конец декабря этого года. В последний раз Россия брала кредит у МВФ в 1999 году

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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