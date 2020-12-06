Загадочная дорога Демона в Техасе

06.12.2020, 9:44, Разное

На старой заброшенной грунтовой дороге в США неподалеку от города Хантсвилл видят всевозможных призраков, от стандартных в виде темных теней или маленьких мальчиков, до летающих красных шаров и гуманоидов с огромной зубастой пастью.

Это место находится в середине сельских пустошей штата Техас, неподалеку от города Хантсвилл. Оно представляет собой сильно заросший сорняками отрезок грунтовой дороги с сильными выбоинами. Никому в здравом уме не придет в голову идея проехать тут на автомобиле или даже прогуляться пешком.

Это настолько маленький и ветхий участок, что он даже не отображается на некоторых современных картах. Официально он зовется Боуден-роуд, но местные называют его "Дорогой Демона" и связывают с ним множество историй встречах с паранормальными существами.

Даже не зная о мрачном названии и и байках, эта дорога выглядит жутковато. Она сильно заброшена и заросла колючим кустарником, а рядом с ней находится такое же заброшенное кладбище 1800-х годов, известное как Кладбище Часовни Марты (Martha's Chapel Cemetery).

Кладбище заполнено высокими и разросшимися деревьями, многие из которых сильно искривлены, а его надгробия выветрились и покосились. Это место, как и сама Дорога Демона считается одним из самых посещаемых призраками мест в Техасе.

Один из самых страшных местных призраков выглядит как мальчик 6-7-лет, у которого красные глаза. Он ездит по дороге на маленьком скрипучем детском велосипеде и часто этот жуткий скрип можно услышать до того, как увидеть самого призрака.

Мальчик не агрессивен и не кажется злым, он пугает исключительно своим неожиданным появлением и горящими красным светом глазами. Обычно его видят лишь несколько мгновений, после чего он растворяется в воздухе или исчезает в неожиданно возникшем тумане.

Есть однако легенда, что этот мальчик не нападает на обычных людей, но если вы совершили какой-то непростительный поступок, к примеру убили человека и скрываете это, то мальчик превратится в мстительного демона и нападет на вас. И даже если вам удастся скрыться от него, он будет преследовать вас до самой вашей смерти, являясь в ваших снах.

Другое пугающее местное явление представляет собой отпечатки маленьких, словно детских ладоней, которые появляются на стеклах автомобиля, который проезжает по Дороге Демона. Не известно, связаны ли они с тем маленьким мальчиком или представляют собой что-то иное.

Помимо этого очевидцы сообщали о теневых силуэтах, преследующих их машину, или о летающих красных шарах, похожих на шаровую молнию.

Иногда сообщается о таком пугающем явлении, как сильная тряска автомобиля, словно в машину вцепилось человек десять и начали раскачивать его из стороны в сторону. После такого на машине как правило остаются вмятины и царапины, а шины могут быть проколоты.

Но пожалуй самым страшным местным существом считается высокий бледный гуманоид с чешуйчатой, как у рептилии кожей. У него на лице нет глаз, носа и ушей, а есть лишь очень широкий рот, усеянный игольчатыми зубами. Это существо якобы любит внезапно выпрыгивать из зарослей на дорогу перед едущей машиной и повинно как минимум в одной серьезной аварии. По крайней мере пострадавший водитель обвинял именно его.

Те, кому посчастливилось увидеть его и уехать непострадавшими, рассказывали, что один вид этого существа вызывал у них глубокий первобытный страх. Некоторые якобы даже серьезно повредились в уме после встречи с этим существо. Один из очевидцев так описывал его:

"Это как взглянуть на изначальный огонь творения, адскую пропасть и огромное измерение, где законы или физика используются старшими богами в качестве туалетной бумаги".

Помимо всего вышеперечисленного на Дороге Демона время от времени видят "стандартных" призраков, гномов в черных капюшонах и черных демонических собак.

Один очевидец по имени Роберт Роудс однажды со своими друзьями решил поехать туда из-за любопытства. Они хотели увидеть призраков и взяли с собой видеокамеру. чтобы записать их на видео.

Когда они были на самой Дороге Демона и начали снимать, они не видели ничего странного, но когда приехали домой и начали смотреть ролик, то увидели некое красное существо с желтыми глазами, которое пробежало через дорогу перед их машиной. Видео к рассказу не прилагалось, к сожалению.