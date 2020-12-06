Появилось видео с места пожара в павильоне с пиротехникой на рынке в Ростове-на-Дону

06.12.2020, 9:24, Новости дня

На рынке «Классик» в Ростове-на-Дону, где загорелся один из торговых павильонов с пиротехникой, взрываются петарды и фейерверки.

Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале Mash. Площадь пожара увеличилась уже до 3 тыс. квадратных метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону. В ликвидации возгорания участвуют 130 человек и более 40 единиц техники. Пожару присвоен 4 номер сложности.

Напомним, на рынке загорелся торговый павильон с пиротехникой на площади 200 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.