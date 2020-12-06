 

Орбитальный модуль «Чанъэ-5» приготовился к возвращению на Землю

06.12.2020, 9:24, Новости дня

Орбитальный модуль и возвращаемая капсула китайской миссии «Чанъэ-5» отстыковались от взлетного модуля и готовятся вернуться на Землю, сообщила Китайская национальная космическая корпорация (CNSA).

«6 декабря в 12.35 по местному времени (07.35 мск) орбитальный модуль и возвращаемая капсула китайской миссии «Чанъэ-5» успешно отстыковались от взлетного модуля, (…)  готовятся к поиску подходящей возможности для возвращения на Землю», – передает заявление компании ТАСС.

23 ноября китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. 1 декабря Китай объявил об успешной посадке зонда на Луне. На следующий день после посадки китайский зонд приступил к сбору образцов грунта, а в 3 декабря завершил его.



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