Орбитальный модуль «Чанъэ-5» приготовился к возвращению на Землю

06.12.2020, 9:24, Новости дня

Орбитальный модуль и возвращаемая капсула китайской миссии «Чанъэ-5» отстыковались от взлетного модуля и готовятся вернуться на Землю, сообщила Китайская национальная космическая корпорация (CNSA).

«6 декабря в 12.35 по местному времени (07.35 мск) орбитальный модуль и возвращаемая капсула китайской миссии «Чанъэ-5» успешно отстыковались от взлетного модуля, (…) готовятся к поиску подходящей возможности для возвращения на Землю», – передает заявление компании ТАСС.

23 ноября китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. 1 декабря Китай объявил об успешной посадке зонда на Луне. На следующий день после посадки китайский зонд приступил к сбору образцов грунта, а в 3 декабря завершил его.