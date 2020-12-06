 

Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины – штаб ООС

06.12.2020, 9:12, Новости дня

За прошедшие сутки, 5 декабря, на Донбассе зафиксировали шесть фактов нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

“Так, в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы, противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. А вблизи Водяного – применил противотанковые ракетные комплексы”, – говорится в сообщении.

Кроме того, в пригороде Авдеевки и вблизи Пивденного (Донецкая область) российско-оккупационные войска открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Также в районе Авдеевки и Марьинки противник впоследствии использовал и снайперское оружие, украинские военные ответили огнем.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 6 декабря, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1332509153760447/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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