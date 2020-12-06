За сутки в Украине COVID-19 заболели более 11,5 тыс. человек
06.12.2020, 9:12, Новости дня
За последние сутки в Украине подтвердили 11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в Facebook.
Среди пациентов, получивших положительный результат теста на COVID-19 в последние сутки, 627 детей и 493 медработника.
Госпитализировано за последние сутки 1 127 человек, выздоровели – 6 048 человека, умерли – 167.
Степанов сообщил, что за последние сутки в стране сделали 42 096 тестов на COVID-19, из которых 33 308 – методом ПЦР, 8 788 – методом ИФА.
За все время пандемии в Украине заболели 813 306 человек, выздоровели – 418 581, умерли – 13 588, методом был было проведено 4,78 млн тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.
Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:
Киев – 79 809;
Винницкая область – 18 587;
Волынская область – 26 019;
Днепропетровская область – 44 080;
Донецкая область – 25 547;
Житомирская область – 31 967;
Закарпатская область – 24 541;
Запорожская область – 36 539;
Ивано-Франковская область – 39 373;
Киевская область – 43 219;
Кировоградская область – 6254;
Луганская область – 7027;
Львовская область – 49 831;
Николаевская область – 21 144;
Одесская область – 51 148;
Полтавская область – 25 228;
Ровенская область – 33 508;
Сумская область – 33 181;
Тернопольская область – 29 594;
Харьковская область – 59 285;
Херсонская область – 11 915;
Хмельницкая область – 32 286;
Черкасская область – 26 809;
Черновицкая область – 35 152;
Черниговская область – 21 263.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/834001140476216
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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