За сутки в Украине COVID-19 заболели более 11,5 тыс. человек

06.12.2020, 9:12, Новости дня

За последние сутки в Украине подтвердили 11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в Facebook.

Среди пациентов, получивших положительный результат теста на COVID-19 в последние сутки, 627 детей и 493 медработника.

Госпитализировано за последние сутки 1 127 человек, выздоровели – 6 048 человека, умерли – 167.

Степанов сообщил, что за последние сутки в стране сделали 42 096 тестов на COVID-19, из которых 33 308 – методом ПЦР, 8 788 – методом ИФА.

За все время пандемии в Украине заболели 813 306 человек, выздоровели – 418 581, умерли – 13 588, методом был было проведено 4,78 млн тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:

Киев – 79 809;

Винницкая область – 18 587;

Волынская область – 26 019;

Днепропетровская область – 44 080;

Донецкая область – 25 547;

Житомирская область – 31 967;

Закарпатская область – 24 541;

Запорожская область – 36 539;

Ивано-Франковская область – 39 373;

Киевская область – 43 219;

Кировоградская область – 6254;

Луганская область – 7027;

Львовская область – 49 831;

Николаевская область – 21 144;

Одесская область – 51 148;

Полтавская область – 25 228;

Ровенская область – 33 508;

Сумская область – 33 181;

Тернопольская область – 29 594;

Харьковская область – 59 285;

Херсонская область – 11 915;

Хмельницкая область – 32 286;

Черкасская область – 26 809;

Черновицкая область – 35 152;

Черниговская область – 21 263.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/834001140476216

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.