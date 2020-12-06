 

Виталий Милонов заявил о неэффективности российской вакцины от гомосексуализма

06.12.2020, 9:03, Разное

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил о своём путешествии в Новосибирск для участия в испытаниях разрабатываемой центром «Вектор» первой отечественной вакцины против гомосексуализма.

Парламентарий добавил, что был не единственным добровольцем из известных россиян, кто участвовал в эксперименте, но имена других он не может называть по условиям контракта.

Несмотря на тёплый приём в столице Сибири и хорошую гостиницу, Милонов остался недоволен итогом вакцинации, ведь вакцина не справилась с основной задачей.

– Два дня было всё нормально, а на третий меня на мужиков потянуло. Захотелось всякие непристойные картинки и видео в интернете поискать. Никогда такого не было. Я позвонил в «Вектор». Говорю, что за х..ня? А они говорят мол у меня антитела к гетеросексуализму. Надо же такую чушь утверждать и кому? Депутату Госдумы — образованному человеку, интеллектуалу. У нас в парламенте даже спортсмены конституции пишут. Пока, правда, остаётся шанс, что мне вкололи плацебо, — рассказал Милонов.

Парламентарий не отчаялся и, несмотря на приобретённое хроническое заболевание, смог победить его.

– Пришлось неделю ездить не скажу куда, но баб там было много. Читал им Пушкина с Есениным. Так и победил эту заразу, — пояснил он.

Разработка первой отечественной вакцины, способной предотвратить приобретение человеком гомосексуальных наклонностей, в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» началась летом 2018 года и завершилась в ноябре 2020 года. Сейчас препарат проходит клинические испытания на добровольцах. Когда эффективность «Антигомовира» будет доказана, вакцина поступит в школы, армию и Суворовские училища.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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