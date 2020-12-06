МЧС РФ дополнительно направило специалистов в Карабах

06.12.2020, 8:30, Новости дня

МЧС РФ в рамках гуманитарной миссии направило в Нагорный Карабах пиротехников, кинологов и психологов, сообщила пресс-служба ведомства.

«6 декабря из Москвы вылетел самолет Ил-76 МЧС РФ с дополнительной группой спасателей. Сводная группировка сформирована из кинологов, пиротехников и горноспасателей центра «Лидер», связистов, специалистов Ногинского спасательного центра, а также психологов», – сообщил представитель МЧС ТАСС.

В Карабах отправлено также необходимое оборудование и три пассажирских автобуса для осуществления деятельности специалистов МЧС РФ в регионе.

Напомним, сообщалось, что МЧС России направит в Нагорный Карабах сводную группировку спасателей из 75 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее оперативная группа МЧС России, состоящая из 30 специалистов, прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению. Позже спасатели развернули лагерь неподалеку от столицы Карабаха. Оперативная группа войдет в состав межведомственного центра гуманитарного реагирования и будет расширена до 150 человек.

Глава Минздрава России заявил о готовности направить в Нагорный Карабах специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате боевых действий.