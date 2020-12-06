 

Медик назвал «сверхраспространителей» коронавируса

06.12.2020, 8:30, Новости дня

«Сверхраспространителями» коронавируса чаще всего становятся люди, у которых заболевание протекает бессимптомно, сообщил эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов.

«Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление. Человек может быть сам вроде бы здоровым, но может в этот самый момент производить в окружающую среду большое количество вируса», – передает слова эксперта «НТВ».

По словам Дурманова, выявить такого сверхраспространителя можно только с помощью теста. «У бессимптомного носителя можно выявить вирус только с помощью теста ПЦР, но каковы основания проверять его? Так мы начнем любого здорового человека подозревать в том, что он бессимптомный носитель», – отметил врач.

В связи с этим медик призвал соблюдать меры предосторожности, использовать маски и перчатки при контактах со всеми людьми, а не только с явными больными.

За минувшие сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,4 млн случаев заболевания.



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