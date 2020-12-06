Британцы увидели в российских кораблях «спасение» от нелегальных мигрантов

06.12.2020, 7:37, Новости дня

В ответ на сообщение ВМС Великобритании о российских военных кораблях рядом с территориальными водами королевства британцы в шутку заявили, что теперь «хоть кто-то патрулирует британские воды».

В комментариях к соответствующей статье Daily Mail пользователь Thomas Covenant предположил, что «русские разберутся со всеми нелегальными иммигрантами». В том же духе высказался themarshian, отметивший, что «их легче заметить, чем резиновую лодку, полную иммигрантов». MadetoMoan тоже отметил, что «Королевский флот не может остановить несколько резиновых лодок». Он предположил, что «русские воспользуются своим шансом», и добавил: «По крайней мере, кто-то патрулирует наши воды».

Несколько пользователей подчеркнули, что российские корабли находятся «не в британских водах», а в международных. Кроме того, пользователи напомнили, что «НАТО играет в «военные игры» на российской границе с конца Второй мировой войны». Так, ColdPop2 считает, что происходит «откровенное запугивание», ведь «любой может патрулировать международные воды, они делали это годами», передает РИА «Новости».

Пользователь ang объединил обе темы в своем высказывании: «Так мы следим за могучим российским флотом, пересекающим Ла-Манш в международных водах, но не видим на наших радарах сотни иммигрантских лодок и катамаранов».

Напомним, в Королевском военно-морском флоте сообщили, что по меньшей мере девять российских кораблей были замечены ВМС Великобритании рядом с территориальными водами королевства за последние две недели. Указывается, что «за каждым движением русских – вышедшей на поверхность подводной лодкой, эсминцем, корветом, патрульным кораблем и сопровождающим их буксирами и судами снабжения – внимательно наблюдали восемь кораблей Королевского флота».