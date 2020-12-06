 

Соединенным Штатам предсказали 500 тыс. жертв COVID-19 даже при вакцинации

06.12.2020, 7:16, Новости дня

Даже если в США провести массовую вакцинацию населения, число жертв коронавируса в стране к апрелю может превысить 500 тыс. человек, говорится в прогнозе Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон.

Ученые считают, что даже в случае одобрения и широкого распространения вакцины к 1 апреля из-за коронавируса могут умереть 539 тыс. человек. Пик смертности ожидается в январе – свыше 3 тыс. человек в сутки. Только в апреле «вакцинация начнет давать свои результаты», передает ТАСС со ссылкой на CNBC. 

Напомним, как информирует Университет Джонса Хопкинса, в стране выявлено свыше 14,42 млн случаев коронавируса, умерли 279 629 человек. США занимают первое место в мире по обоим показателям.



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