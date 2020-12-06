Франция пригрозила наложить вето на соглашение между ЕС и Британией

06.12.2020, 7:16, Новости дня

Если соглашение о партнерстве между ЕС и Великобританией не будет отвечать интересам Франции, Париж может наложить на него вето, сообщил госсекретарь по европейским делам при французском МИДе Клеман Бон.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после беседы с главой британского правительства Борисом Джонсоном заявила, что ключевые разногласия по экономическому партнерству так и не удалось преодолеть. В частности, споры идут вокруг условий конкуренции и рыболовства, что грозит европейским рыбакам потерей права доступа в британские воды, передает РИА «Новости» со ссылкой на Journal du Dimanche.

Бон отметил, что «стопроцентного доступа к рыбопромысловым квотам» в британских водах «уже не будет», но ЕС «нужен широкий и устойчивый доступ». Он подчеркнул, что «британцы не могут, с одной стороны, хотеть получить доступ в полном объеме к единому европейскому рынку, а с другой, исключить рыболовство из этого комплекса».

В Париже призвали защищать интересы ЕС во время этой проверки суверенитета. Если «соглашение не будет хорошим», Франция, «как и каждое государство-член» ЕС, могла бы «наложить вето», сказал Бон. Госсекретарь заявил, что ставка Британии на раскол в ЕС провалилась.