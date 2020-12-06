 

Франция пригрозила наложить вето на соглашение между ЕС и Британией

06.12.2020, 7:16, Новости дня

Если соглашение о партнерстве между ЕС и Великобританией не будет отвечать интересам Франции, Париж может наложить на него вето, сообщил госсекретарь по европейским делам при французском МИДе Клеман Бон.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после беседы с главой британского правительства Борисом Джонсоном заявила, что ключевые разногласия по экономическому партнерству так и не удалось преодолеть. В частности, споры идут вокруг условий конкуренции и рыболовства, что грозит европейским рыбакам потерей права доступа в британские воды, передает РИА «Новости» со ссылкой на Journal du Dimanche.

Бон отметил, что «стопроцентного доступа к рыбопромысловым квотам» в британских водах «уже не будет», но ЕС «нужен широкий и устойчивый доступ». Он подчеркнул, что «британцы не могут, с одной стороны, хотеть получить доступ в полном объеме к единому европейскому рынку, а с другой, исключить рыболовство из этого комплекса».

В Париже призвали защищать интересы ЕС во время этой проверки суверенитета. Если «соглашение не будет хорошим», Франция, «как и каждое государство-член» ЕС, могла бы «наложить вето», сказал Бон. Госсекретарь заявил, что ставка Британии на раскол в ЕС провалилась.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Ноутбук Honor MagicBook 14 SE оценен в 475 долларов

08.11 / CounterPunch – США потерпели полный внешнеполитический крах, и это не исправить ни Трампу, ни Байдену

28.07 / Договор с новым подрядчиком на подъем танкера Delfi подпишут до конца августа

05.12 / Голикова назвала наиболее сложный период пандемии COVID-19

14.10 / Верещук пообещала поддержку в создании цифровых реестров в Киеве в случае избрания мэром столицы

18.11 / В РФ представят новую модель смартфона Samsung

03.09 / Президент Трамп провозгласил Уилмингтон «городом наследия Второй мировой войны»

24.08 / Компания Microsoft начала тестировать очередную новую версию Windows 10

01.07 / Шахматы. Непомнящий играет с Гири в полуфинале Chessable Masters

12.08 / Суд арестовал блогера Пыжа по делу о получении доступа к гостайне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска