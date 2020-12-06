 

Трое подростков погибли при наезде иномарки на табун в Башкирии

06.12.2020, 7:16, Новости дня

Группа подростков на автомобиле наехала на табун лошадей, три человека погибли, двое пострадали, сообщило МВД по Башкирии.

У деревни Атавды в Абзелиловском районе подростки на Daewoo Nexia «совершили наезд на табун лошадей». В результате «двое парней 2004 года рождения погибли на месте», третий, 2005 года рождения, скончался после приезда медиков. Кроме того, госпитализировали «двух девушек 2004 года рождения». Полиция выясняет, кому принадлежат лошади, чья машина в них врезалась и почему Daewoo Nexia управляли подростки 15–16 лет, передает РИА «Новости».



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