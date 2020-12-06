 

Экс-министр обороны Польши – отношение к росcийской угрозе вызывает серьёзные разногласия в НАТО

06.12.2020, 6:30, Новости дня

При разработке стратегической концепции НАТО до 2030 года альянс учитывает возросшую угрозу со стороны РФ для трансатлантического пространства, отметил бывший министр обороны Польши Ян Парыс в интервью Polskie Radio. При этом он признал, что между членами НАТО существуют серьёзные разногласия по тому, как относиться к агрессивной активности России. В частности, эта проблема превратилась в источник трений между главными участниками альянса США и Германией.


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Цель только что опубликованного отчёта специально для генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга состоит в том, чтобы поспособствовать адаптации Североатлантического альянса к новым вызовам и укрепить его политическое измерение. В документе содержится 138 рекомендаций на тему того как следует преобразовать НАТО к 2030 году. Главная задача состоит в разработке новой стратегической концепции, где РФ выступает в качестве главного источника угрозы для трансатлантического пространства, пишет Polskie Radio. 

«Североатлантический альянс существует вне зависимости от того, есть ли пандемия или экономические кризисы, он даёт оценку ситуации в долгосрочной перспективе», — говорит в интервью Polskie Radio бывший министр обороны Польши Ян Парыс. «Эта оценка однозначна — РФ ненадежный партнёр для мирного, нормального сотрудничества. Нарушая соглашения о контроле над вооружениями, РФ продолжает наращивать военный потенциал. Она проводит агрессивную политику», — объясняет он.

В беседе экс-министр обращает также внимание на  существующее внутри НАТО и ЕС разногласия в плане восприятия деятельности РФ и угрозы, которую представляет проводимая ей политика. «После российской агрессии против Украины президент Обама отказался от идеи перезагрузки, своего рода оттепели, которая царила в российско-американских отношениях — он нашёл политику РФ агрессивной и опасной», — напоминает он.

Парыс также обвиняет немецких дипломатов в том, что они о сих пор не хотят смириться с этой сменой вектора и по-прежнему пытаются относиться к РФ как к надёжному политическому и экономическому партнёру. «И это безусловно источник разногласия между США и Германией», — добавляет польский профессор. 

При этом экс-министр напоминает, что обе партии в Палате представителей США заявили о том, что следует поддержать идею Трёхморья*, ведь именно она выступает в качестве фундамента защиты восточного фланга от угрозы поступающей с российского направления.

 * «Инициатива трёх морей», также известная как «Трёхморье», представляет собой объединение двенадцати государств Европейского союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе (прим. ИноТВ).



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