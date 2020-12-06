Le Figaro – «хотим нормально работать» — французские торговцы просят защиты от бесконечных протестов

06.12.2020, 6:30, Новости дня

Владельцы магазинов по всей Франции жалуются на невозможность работать в условиях еженедельных протестных акций по всей стране, сопровождаемых насилием и погромами, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, негодование предпринимателей столь велико, что они требуют от правительства создания в центрах городов зон, охраняемых от протестов.



Reuters

Это стало печальной обыденностью для торговцев по всей Франции: каждую или почти каждую субботу демонстрации мешают им нормально работать, не говоря уже о многочисленных случаях агрессии, характерной для этих массовых акций: погромах, пожарах, разбитых витринах и грабежах, пишет Le Figaro.

Негодование столь велико, что во вторник представители предприятий торговли опубликовали заявление для правительства. Они требуют создания охраняемых от протестов зон, которые позволили бы обезопасить их клиентов, вести торговлю в нормальных условиях и делали магазины менее привлекательными для погромщиков.

«Право на демонстрации является фундаментальным правом. Но наша свобода — это ещё и возможность нормально работать. Всё должно делаться в уважении друг к другу. Мы хотели бы быть лучше защищены», — пояснил изданию председатель ассоциации торговцев и ремесленников метрополий Франции (CAMF) Кристиан Больме.

Как напоминает газета, в настоящее время организация демонстрации на общественной улице требует предварительной заявки на имя мэра или префекта. Власти могут потребовать у организаторов изменения маршрута. В некоторых случаях, особенно если существует опасность агрессии и погромов, специальным постановлением может быть предусмотрено закрытие магазинов, расположенных на пути следования демонстрантов. Таким образом, требуя создания охраняемых от протестов зон, представители предприятий торговли желают, чтобы законодательство пошло дальше.

По словам Больме, авторы заявления также требуют полноты гражданской и уголовной ответственности для организаторов демонстраций и хотят, чтобы министр внутренних дел «изменил логику вещей». При этом, как передаёт газета, кабинет главы МВД не ответил на запрос Le Figaro о возможности создания «охраняемых зон».

Одно можно сказать наверняка: на местах многие торговцы чувствуют себя растерянными, отмечает издание. Владелица магазина в центре Бордо Шарлотта (имя изменено) признаётся, что ощущает «досаду и обескураженность». В прошлую субботу она впервые вновь открыла свой магазин после месячного карантина и полного отсутствия доходов. Однако обещавший быть приятным день был полностью испорчен. «День начался хорошо, а потом вылетел в трубу. После 16 часов люди испугались и вернулись домой. Слышно было, как на соседней улице разбиваются витрины», — пожаловалась она.

Quelques images des dégradations commises après la manifestation ce samedi à Bordeaux.

⤵https://t.co/Y7JcuGW7jh pic.twitter.com/jotv1SMUL8

— France3 Aquitaine (@F3Aquitaine) November 28, 2020

В прошлую субботу после демонстрации против закона «о глобальной безопасности» погромщики действительно разгромили центр Бордо, напоминает Le Figaro. «Мы только что пережили очень тяжелые месяцы кризиса и необходимости платить по счетам. Мы мечтаем испытать немного радости. У нас такое ощущение, что нас постоянно слегка бьют по голове», — продолжает Шарлотта. Хотя витрина её магазина не пострадала от погромов, клиенты разбежались из центра города. Толпа, шум, петарды и погромы отпугивают покупателей. «Уже во времена «жёлтых жилетов» было очень сложно. Создавалось впечатление, что улица стала военным трофеем, учитывая все эти лозунги против капиталистов и полицейских. Уже тогда мы укрывали в своём бутике семьи. И уже тогда мы вставали перед витриной, чтобы её защитить», — вспоминает собеседница газеты.

Шестидесятилетняя владелица магазина нижнего белья из Ренна также раздражена регулярными протестами, во время которых нередко случаются «инциденты». Так было и в прошлую субботу на шествии против закона «о глобальной безопасности».

«Утро было очень радостным. Люди были рады вернуться, и мы хорошо поработали. А потом с началом демонстрации все исчезли», — сетует она. «Поступить так с нами в первую субботу после открытия — это недопустимо», — возмущается предпринимательница. По её убеждению, «каждый имеет право протестовать, но пусть они протестуют за пределами центра города».

Элизабет признаётся, что отныне некоторые из клиентов звонят ей, чтобы узнать, нет ли поблизости протестов и можно ли зайти в магазин. «Сначала были «жёлтые жилеты», потом пенсии … А теперь снова демонстрации. Клиенты больше не хотят приезжать в центр города», — сокрушается владелица магазина. «У нас здесь есть крепкие ребята, противники капитализма… я не понимаю, что почему мы не можем в конечном итоге поймать всех, кто сеет насилие. Иногда нам приходится запираться на ключ в бутике, когда они проходят мимо», — делится Элизабет с изданием.

Как отмечает газета, невозможность работать нормально и страх погромов будут беспокоить многих торговцев и в эту субботу. Протесты против закона "о глобальной безопасности" снова будут проходить по всей Франции.