Times – предупредивший о пагубном воздействии гендерных клиник британский психиатр попал под дисциплинарное взыскание

06.12.2020, 6:30, Новости дня

Британский психиатр Дэвид Белл, составивший в 2018 году отчёт с призывом приостановить экспериментальные врачебные практики в отношении детей, желавших сменить пол, попал под дисциплинарное взыскание со стороны здравоохранительного фонда Tavistock and Portman, пишет The Times. В фонде не комментируют причины взыскания, но бывший его член Маркус Эванс считает, что поводом стал именно отчёт Белла.



Reuters

Британский психиатр Дэвид Белл попал под дисциплинарное взыскание после своего отчёта о том, что гендерные клиники наносят вред здоровью уязвимым детям, пишет The Times.

Как пишет издание, в 2018 году Белл составил отчёт для здравоохранительного фонда Tavistok and Portman, в котором попросил прекратить экспериментальные врачебные практики в отношении детей, пожелавших сменить пол, до выяснения возможных побочных эффектов. Отчёт содержал свидетельства десяти медицинских сотрудников, сообщивших о том, что детям ускоренно выписывали блокираторы пубертата и гормоны, недостаточно разобравшись в каждом отдельном случае. В отчёте говорилось, что экспериментальные лекарства выписывались под давлением трансгендерных объединений, а клиника GIDS в Лондоне не подходит для своих целей.

«GIDS в том виде, в котором она функционирует сейчас, не соответствует своей цели. Нужды детей не соблюдаются в должной мере, из-за чего некоторые из них будут жить с вредными последствиями», — приводит издание отрывок из отчёта Белла.

Как пишет The Times, на этой неделе Высокий суд постановил приостановить проведение экспериментальных практик. Судьи отметили, что дети не имели возможности дать согласие на приём экспериментальных медикаментов, способных в дальнейшем привести к бесплодию и сексуальной дисфункции.

Что же касается Белла, то теперь он подлежит дисциплинарному взысканию, пишет издание. Фонд Tavistok and Portman отказался объяснять причины взыскания. Один из бывших членов фонда Маркус Эванс заявил, что случай с Беллом — это всё что нужно знать о недопущении расхождения во мнениях. По словам Эванса, фонд хотел спустить отчёт Белла «на тормозах»: вместо того, чтобы воспринять отчёт всерьёз, фонд опубликовал заметку на своём сайте, в которой усомнился в квалификации Белла. Как отмечает Эванс, такое отношение стало причиной его увольнения.