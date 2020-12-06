 

Республиканцев в Конгрессе США обвинили в страхе перед Трампом

06.12.2020, 6:22, Новости дня

Большинство республиканцев в Конгрессе США отказались открыто заявлять о победе Дональда Трампа или Джозефа Байдена на президентских выборах, сообщают СМИ.

Журналисты Washington Post связались с помощниками каждого законодателя-республиканца и выяснили, что открыто победу Байдена признают только 25 конгрессменов и сенаторов из Республиканской партии, двое заявили о победе Трампа, а 222 не дали четкого ответа на вопрос о том, кого считают избранным президентом. Более того, только 30 республиканцев открыто заявили, что признают победу Байдена в том случае, если за него проголосует коллегия выборщиков. Девять членов Конгресса категорически против попыток Трампа оспорить результаты голосования, восемь Трампа поддерживают, а 232 не смогли ответить на вопрос о своем отношении к действиям президента США.

Washington Post пишет о «страхе большинства республиканцев перед уходящим президентом и его контролем над партией». При этом отмечается, что за последние 80 лет Трамп стал лишь третьим президентом США, который не смог переизбраться. Однако свыше 70% законодателей-республиканцев не смогли дать четкие ответы на заданные журналистами вопросы. Они, как пишет издание, «не поздравляют Байдена», но и «не поддерживают самые резкие позиции и ложные заявления Трампа», передает ТАСС.

Трамп при этом попросил дать ему список республиканцев, «которые лишь называют себя таковыми» и считают победителем Байдена. Трамп «удивлен, что их так много». Он добавил, что «читает лживые новости Washington Post как можно меньше».

Напомним, результаты опроса, опубликованного в конце ноября Politico, свидетельствуют, что Трамп легко пройдет через праймериз, если решится на реванш в 2024 году. За него готовы отдать голоса 53% американских консерваторов, причем на втором месте в списке возможных кандидатур находится вице-президент Майкл Пенс с 12% поддержки, а на третьем – сын Трампа. Кроме того, большинство избирателей Трампа заявили, что продолжат поддерживать именно его, а не партию в целом, если он вдруг решит ее покинуть.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Эксперт назвал источники фейков по голосованию о поправках к Конституции

05.12 / Подозреваемые признались в убийстве семьи в Подмосковье

29.07 / В Киеве задержали подозреваемых в организации взрыва у метро “Шулявская”. Они вымогали $500 тыс. за прекращение минирований

14.11 / В США за сутки зарегистрировали более 184 тыс. новых случаев COVID-19

28.08 / Меркель выступила за завершение «Северного потока – 2»

10.11 / Independent – Музей мадам Тюссо отметил победу Байдена, отправив Трампа из Белого дома на поле для гольфа

25.09 / У первого излечившегося от ВИЧ пациента обнаружили рак

04.10 / Гибкий график и выплаты по уходу за ребёнком — компании Кремниевой долины меняют свои бонусы в угоду родителям-«удалёнщикам»

25.07 / “Россия, просыпайся”. В Хабаровске проходит самая массовая акция в поддержку арестованного губернатора

03.09 / Hyundai рассекретил новый кроссовер Tucson четвертой генерации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска