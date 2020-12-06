Найдена не подверженная антителам мутация коронавируса

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06.12.2020, 5:28, Новости дня

Ученые онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле обнаружили мутацию коронавируса, позволяющую ему прятаться от распознавания антителами, выработанными для борьбы с COVID-19.

В своем исследовании специалисты рассматривали все возможные мутации коронавируса, которые могут предотвратить связывание трех моноклональных антител, созданных в лаборатории, пишет Nature.

Как выяснили ученые, некоторые мутации затрагивали белковый сегмент, называемый рецептор-связывающим доменом – его коронавирус использует для проникновения в клетки. Наблюдения показали, что одна из таких мутаций позволила вирусу остаться незамеченным антителами.

«Некоторые из этих мутаций широко распространены у инфицированных людей. Одна из них была обнаружен в Нидерландах и Дании в образцах SARS-CoV-2, взятых у норок и людей, работающих на норковых фермах. Результаты еще не прошли экспертную оценку», – отмечается в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Попова сообщила, что в Сибирском регионе наблюдаются определенные изменения, которые позволяют предположить, что в регионе формируется свой вариант коронавируса с определенными мутациями. При этом в ведомстве предположили, что подобная мутация также распространена за рубежом.

Между тем американские ученые также обнаружили новые мутации SARS-CoV-2, одна из которых, предположительно, может сделать его более заразным. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что в коронавирусе действительно наблюдаются мутация, но пока она затрагивает менее 1% генома вируса.



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