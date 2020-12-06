В США заявили о радиочастотной атаке на дипломатов в Китае и на Кубе

06.12.2020, 5:28, Новости дня

Десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах, вероятно, подверглись направленному радиочастотному воздействию, что стало причиной их недомогания, говорится в докладе Национальных академий наук, инженерии и медицины США для Госдепа.

В докладе указывается, что «многие из отличительных и ярко выраженных признаков, симптомов и наблюдений», о которых заявили дипломаты, «соответствуют направленному воздействию импульсной радиочастотной энергии». Ученые полагают, что вероятное использование такого механизма «косвенно подтверждают» исследования, «находящиеся в открытом доступе и опубликованные (впервые) более полувека назад и в последующие десятилетия западными и советскими источниками». При этом отмечается, что и другие факторы могли способствовать появлению симптомов, хотя «направленная импульсная радиочастотная энергия» представляется «наиболее вероятным механизмом». В частности, химическое воздействие и инфекционные заболевания сочли «маловероятными», передает РИА «Новости».

New York Times пишет, что слова « направленное воздействие» подразумевают «злонамеренную атаку», целенаправленную и преднамеренную. NBC же указывает, что в докладе не содержится вывода о «преднамеренном» воздействии «с помощью оружия, как долгое время считали некоторые официальные лица США». Госдеп заявил, что «все возможные причины остаются спекулятивными», расследование ведется. Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что у ученых были ограничения, а доклад не следует считать окончательным. При этом и NYT, и NBC заявили, что в «атаках» подозревали участие России, в том числе из-за опыта страны с технологиями импульсной радиочастотной энергии. РФ отрицает какую-либо причастность к инцидентам, и директор ЦРУ не делал вывод о вовлеченности Кремля, отмечает New York Times.

Напомним, ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Также сообщалось, что якобы от «акустических атак» мог пострадать дипломат в Китае.