 

Трамп потребовал созвать законодательное собрание Джорджии

06.12.2020, 5:28, Новости дня

Глава штата Джорджия Брайан Кемп должен созвать заседание местного законодательного собрания, чтобы обсудить итогов выборов, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Кемп заявил, что не раз говорил о необходимости устроить проверку подлинности подписей американцев на избирательных бюллетенях, чтобы «восстановить доверие» к выборам. Трамп на это отметил, что в штате «никогда не было сверки подписей». Президент сообщил Кемпу: «Ваши люди отказываются делать то, о чем вы просите. Что они скрывают?». Трамп подчеркнул, что губернатор должен «немедленно запросить созыв специального заседания законодательного собрания». Как отметил глава государства, Кемп «может сделать это с легкостью и прямо сейчас». По утверждению Трампа, он «легко и быстро» выиграет Джорджию, если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, власти Джорджии 20 ноября утвердили итоги голосования, согласно которым победу в штате на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. Ряд сторонников Трампа считают, что местные легислатуры (законодательные собрания) могут назначить дружественных ему выборщиков вопреки воле избирателей.



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