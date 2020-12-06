Компания Apple обещает окрашивать свои MacBook в «настоящий черный цвет»

06.12.2020, 4:40, Новости дня

Черную краску, которой будут окрашены корпусы MacBook, назвали «настоящей», поскольку она полностью поглощает попадающий на нее свет. С виду поверхность выглядит как матовая – никаких бликов и оттенков. Компания Apple оформила патент на это покрытие, а наносить его можно на алюминиевую поверхность.

Теперь «настоящий черный цвет» может стать признаком продукции, выпущенной под всемирно известным брендом.

По словам экспертов, создать такую краску было нелегко. Несмотря на высокий уровень современных технологий, после высыхания на алюминии всегда возникал серый оттенок. Apple стала первой компанией, которой удалось достичь цели. Теперь этот факт наверняка попытаются использовать маркетологи для продвижения выпускаемой продукции.