На ремешках Apple Watch появятся камеры

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06.12.2020, 4:40, Новости дня

Производитель умных часов Apple Watch решил оснастить устройства двумя видеокамерами. Первая обеспечит разрешающую способность 2 Мп, вторая – 8 Мп.

Особенность конструкции в том, что камеры размещены не в самом корпусе часов, а в их ремешке. Кроме того, для камер предусмотрен отдельный аккумулятор и накопитель памяти. Объем последнего составляет 8 Гб.

В данной модели умных часов предусмотрена установка одного из двух дисплеев: 40 на 38 мм или 44 на 42 мм. Цена самого гаджета составляет 299 долларов. Однако придется доплатить еще почти полсотни за умный ремешок. Единственный вопрос, который интересует экспертов, состоит в том, как камеры связаны с основным модулем умных часов. Разработчик пока ничего не сообщает об этом.



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