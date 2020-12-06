 

Британия заявила о «значительном присутствии» кораблей РФ у своих границ

06.12.2020, 4:34, Новости дня

По меньшей мере девять российских кораблей были замечены ВМС Великобритании рядом с территориальными водами королевства за последние две недели, сообщили в Королевском военно-морском флоте.

«Королевский военно-морской флот наблюдает значительное присутствие российских кораблей у вод Великобритании…В течение двух последних недель за каждым движением русских – вышедшей на поверхность подводной лодкой, эсминцем, корветом, патрульным кораблем и сопровождающим их буксирами и судами снабжения – внимательно наблюдали восемь кораблей Королевского флота», – говорится на сайте ведомства.

В частности, отмечается в сообщении, фрегат HMS Northumberland мониторил перемещения эсминца «Вице-адмирал Кулаков», когда тот находился у западного побережья Шотландии. Также наблюдения из пролива Ла-Манш вел сторожевой корабль HMS Severn, следивший за подводной лодкой «Старый Оскол», корветом «Бойкий» и патрульным кораблем «Василий Быков». Кроме того, три военных корабля – HMS Tyne, HMS Richmond и HMS Kent – объединились для сопровождения группы российских кораблей, перемещавшихся из Кельтского моря к юго-западному побережью Британии. Сообщается, что к королевским судам позже присоединились самолеты RAF Typhoon и F-35, а также танкеры RFA Tideforce и RFA Tiderace.

В ноябре британские ВМС понаблюдали за российским разведывательным кораблем у берегов Шотландии.

Ранее сообщалось, что в Балтийском и Северном морях корабли ВМС Британии и НАТО сопроводили российские военные корабли.



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